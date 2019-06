"Salí en algún que otro capitulito", dice, modesta, aun cuando rememora que la primera vez que apareció en pantalla haciendo un bolo fue un acontecimiento para los Olmos. "Se juntó toda la familia para verlo: ¡estábamos reemocionados! -sonríe-. Cuando yo aparecía en alguna escena y tenía que hablar siempre improvisaba, no tenía guión: 'Mirá la situación y hacé lo que a vos te salga', me decían desde la producción. Pero como en teatro trabajamos con improvisación, no me sentía tan afuera".