Según Oliván, la ex presidenta eligió a Alberto Fernández para comandar la fórmula porque ella "no creía posible" un triunfo suyo en las próximas elecciones: "Hay un contexto que tiene que ver con qué pasa con los mercados y la reacción del mundo frente a la posibilidad de que vuelva al poder. Y esto tiene que ver con lo que siempre dice el Gobierno respecto a lo que sucede con los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, con el que estamos endeudados… Creo que si ella hubiese creído que sola ganaba, no lo hubiese puesto a Alberto, no tiene lógica".