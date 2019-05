—Tengo algo fuerte con la actuación, me gusta, me divierte mucho, pero al mismo tiempo me da un toque de cosa: jugar a actuar es muy distinto a tener que actuar seriamente, estudiar un guión. Y no sé si estoy preparado para eso; tampoco sé si soy tan bueno. Siento que tengo una facilidad para jugar a actuar, pero no sé si podría hacerlo correctamente de manera profesional. Me costaría esa transición del juego a lo profesional.