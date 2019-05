JN —No, no (risas). Yo si fuera por mí hago la entrada, hablo de lo que a mí me gusta hablar que son quince minutos del cine y ahí doy un servicio. Disfruto mucho cuando la gente me escribe y me pregunta cuál fue la serie que recomendaste, en dónde la puedo encontrar. Eso me fascina. La parte de pasar revista no. Aparte en general son todos amigos. El otro día tenía que criticar a mi amiga cómo se bestia. Es un lugar incómodo, lo acepto porque es acompañarla. Pongo mis límites, hay cosas que yo no hablo. A veces te tiran un poquitito de la cuerda y te exponen a veces a hacer una telefónica con alguien que no querrías hacer. Yo me quedo callada y ella a veces me pregunta.