"Que alguna vez nos hayamos peleado uno con otro y que claramente pasó, puede ser -recuerda el conductor de Re tarde ciclo de Pop Radio-. No fue el convento de las Carmelitas Descalzas; pero odio generalizado no. Y fue muy lindo encontrarnos todos nuevamente, no sólo los que estábamos delante de cámaras sino a productores que no veíamos hace años y que se quedaron en Telefe. Editores, asistentes, jefes de producción, fue muy lindo", concluyó José María Listorti bajando el tono a cualquier polémica y marcando claramente la diferencia que su amigo y productor hizo destacar en las redes sociales en referencia a los reproches y facturas internas que se siguen pasando públicamente los ex colaboradores de Mario Pergolini.