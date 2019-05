—Se tuvo que volver a juntar la plata otra vez, rosquita por rosquita, pan casero, para las zapatillas, la mochila, los útiles, porque viste que piden libros, piden muchas cosas. Y era la misma necesidad de abrir la heladera y no ver una leche, que mi hija me esté pidiendo: "Pá, ¿me hacés la leche?", y no tener té para darle. Eso ya no quiero volver a pasarlo. Y gracias a las rosquitas, tienen leche todos los días. Y tienen las zapatillas. No la mando en un colectivo escolar porque todavía no tengo, pero me encantaría poder mandarla en un futuro. Y a un colegio privado para su carrera, para el día de mañana, poder darle todo lo que yo no tuve.