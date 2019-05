Verónica redobló la apuesta al revelar la conversación que tuvo con Federico Hoffmann, hijo del músico: "Tuve una buena charla y se aseguró que no lo grababa. Quiero pedir una mediación para poder visitarlo a Sergio. No me manejo extorsionando a la gente, no creo haberle arruinado su imagen. Él estaba con adicciones a tratar, la familia me escuchaba pero no actuaba. Sabía que vivía al límite". Además, destacó que el cantante "no quería ser Sergio Denis y estaba muy triste".