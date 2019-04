—No, yo no veo grieta. Yo entiendo que hay una grieta que es dificilísima, entiendo que hay sobre todo posturas fanáticas de todos lados, de los dos lados. Pero yo no comulgo con el fanatismo porque no te deja ver las cosas en su verdadera dimensión y eso es muy peligroso. Entonces, yo prefiero ver posibilidades, y no me fanatizo por ninguna. A veces no me gusta ninguna. Y a veces digo: "Puede ser…". A veces me frustro, y otras veces renuevo que este país de alguna manera pueda crear una vida mejor, un presente mejor, un futuro mejor. Pero lo tenemos que hacer todos: no veo que es político, es social.