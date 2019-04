Teleshow habló con Rocío que confirmó la información y aportó más detalles del horrible momento que vivió su mamá y ella también: "Sí, fue un susto terrible. En ese momento yo me estaba sacando una foto, cuando me doy vuelta veo una situación de la cual pensé lo peor, se me vino una imagen negra total, además hace muy poco fue el fallecimiento de mi papá, estamos todos como medio sensibles, medio asustados. Mi hermana gritaba 'agua, agua, agua', mi mamá se había atragantado y se estaba ahogando. Cuando veo esa situación, veo cómo una chica estaba agarrando a mi mamá de atrás de la panza. Yo me sentía una inútil, al minuto se acercó una médica, la situación era desesperante para nosotras".