Con un sonido clásico de rock y a contramano de la irrupción volcánica del punk o los "raros peinados nuevos" del new romantic y la new wave, Dire Straits surgió hacia fines de los 70s y rápidamente se convirtió en ícono: canciones como "Sultans of Swing" y "Walk of Life" fueron hits instantáneos que se disfrutan hasta el día de hoy.