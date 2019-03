Porque para empezar vamos a ser obvios y decir que hablar de Emilio Disi, quien no puede defenderse ni confirmar la data, es por lo menos de mal gusto. Y no lo decimos por los colegas que hicieron todos los pasos correctos, tenían un dato y luego lo confirmaron con su viuda. Hablamos de ella, que, sin motivo aparente -tal vez los tiene y no los conocemos-, confirmó este chisme y luego atacó a quienes la criticaron. El tema creció por su palabra, en caso contrario hubiera sido un enigmático más de los que hay en la televisión.