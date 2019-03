Iliana Calabró también resulta serlo, es cierto, porque ella niega y negará que aquello sucediera, por lo cual verse involucrada en todo este eventual malentendido también la convierte en víctima. Ahora, ¿si sabía desde siempre que era señalada injustamente por algo que no pasó, ella, una de las más mediáticas entre las mediáticas, no podría haber abierto el paraguas alguna vez y contarlo y así, como se dice en la jerga "matar el tema"? Se entiende su enojo, su bronca y su impotencia, pero también a la viuda que sufrió situaciones que no la hicieron feliz.