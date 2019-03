—De hecho me han llamado. Lo primero que pongo en la balanza es el tiempo, si lo puedo hacer, porque soy re profesional. Y después veo si me gusta. Necesito disfrutar de lo que hago. No tengo problema de encarar otro personaje. De hecho hace poquito me llegó un libro para hacer una peli, y qué sé yo… Pero me gusta más hacer cameos, me encanta eso. Casi estoy en el final de 100 días para enamorarse, que era fan de la serie, y me hubiese encantado hacerlo. Si tengo que hacer algún personaje, si me gusta lo hago. Y si va también con las reglas Disney, pero no porque me las pone Disney, sino porque me las pongo yo. Soy consciente de lo que hago y que eso provoca algo en los más chiquitos. No me gusta que me vean distinto y que digan: "¿Qué está haciendo Topa, ma?". Estoy instalado muy de lleno en casa.