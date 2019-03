"Continuaré con mi idea, diciendo las cosas que pienso. Es un poco difícil el mundo del fútbol para una mujer, pero está bien. Continuaré diciendo todas las cosas que pienso. Tal vez genera división, o no, pero me parece justo decir verdaderamente lo que pienso", sentenció Nara durante la entrega del premio Sócrates, enviándole un mensaje a sus detractores. Luego, agregó: "Yo trabajo desde pequeña. Tal vez alguno decía si podré seguir trabajando o no. Yo pienso que en este mundo una mujer siempre debe ser una mujer, trabajar y ser independiente".