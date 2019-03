Esta estrategia de relanzar series antiguas ya es una tendencia cada vez más utilizada entre los productores que muchos fanáticos agradecen, como ocurrió con el regreso de clásicas series The X Files, Will and Grace, Murphy Brown y Last man standing. Sin embargo, no siempre es una decisión acertada: en marzo de 2018 la cadena ABC reestrenó la icónica ficción Roseanne, pero en medio de un escándalo con la protagonista decidió suspenderla.