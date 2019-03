La clave en su caso fue: "No utilizar el no de alguien como si fuera una barrera pero encontrar que el no de ese momento redefina el sí que iba a venir" explica, y algo de eso aparece en el nuevo éxito cinematográfico: "Que la gente se acuerde que muchas veces las barreras que se te ponen son importantísimas para que uno pueda parar y decir: 'ah, a ver, por qué'; en lugar de decir: 'ah bueno, no, me pararon tengo que parar'.