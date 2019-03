En diálogo con el ciclo radial Falta de respeto, por Conexión Abierta, el reconocido cantante se refirió a las próximas elecciones presidenciales: "No veo a otro como para decir: 'No voto a Macri y voto a otra cosa'. Es más de lo mismo. ¡Están hablando de peronismo y Perón murió hace 40 años! Hay gente que no tiene idea de lo que es la doctrina peronista y quieren hacer un Boca – River. ¿A qué estamos jugando? Es una locura. Los candidatos que aparecen, la verdad, son los mismos que antes. Déjense de joder".