Al confirmarse este regreso del musical, en esta nueva versión, Teleshow se comunicó con el entorno de Mahler y de Cibrián y confirmaron la realización del espectáculo, pero también se encargaron de aclarar que "no hubo ninguna reunión entre Ángel y Pepe y la posibilidad del regreso de Drácula a los escenarios en el formato tradicional todavía es incierto". En este caso el productor de la idea los convocó a los dos por separado y arregló hacer el show con cada uno y no hubo necesidad de un encuentro entre los ex socios.