"La situación en la que viven es más que precaria. Sobreviven en pésimas condiciones de alojamiento, improvisando con lo poco que reciben, cambiando a veces comida por medicina, aguantando un clima con temperaturas extremas tanto en invierno como en verano… y los chicos no se lo merecen. Líbano refugió a casi un cuarto de la población siria, entre ellos casi 500 mil niños. Ellos se refugian en su inocencia y desconocen lo que es justo o injusto. Sólo quieren alimentarse bien, no pasar hambre y jugar con otros niños. Muchos de estos chiquitos crecen en los campos de refugio del otro lado de la frontera sin identidad de su propio país natal… Esto no puede seguir así. Aunque el mundo está viviendo otras situaciones terribles, no podemos olvidarnos de los niños de Siria", dijo Denegri a Infobae, tras la presentación del teaser del corto-documental.