Porque el día que Claudia Villafañe blanqueó un novio, no hubo retorno. Quién sabe el pacto secreto que hubo entre el ex matrimonio para que ella no presentara candidato alguno en su vida, o tal vez Maradona entendió que así sucedería. Como sea, a partir de la aparición pública de Jorge Taiana en la vida de su ex, y para peor, abrazando en un muelle a su nieto Benjamín, todo se transformó en un tema sin retorno.