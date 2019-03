—Por supuesto. Hay un montón de cosas que hoy no haría pero que entiendo el contexto. Por ejemplo, el periodista que daba picos en CQC, 1995/96, estamos hablando hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy no sería porque era otro contexto, era inocente, era como había una complicidad. ¿Hoy lo harías? Y no, hoy no se puede hacer. El "Da para darse" dejamos de hacerlo en la radio. No tiene nada de malo en sí porque podrías llamar vos que le querés dar a él, podría llamar él que te quiere dar a vos. Pero había algo que era insistir: "Bueno, pero si no quiere, pero dale, qué sé yo". Bueno, pero no está mal aprender, no está mal verlo.