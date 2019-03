En medio del line up rocker, hubo dos músicos unidos por un pasado de reality show. Por un lado, Germán "Tripa" Tripel, ex Mambrú, ahora en Coverheads y, por el otro, Ivonne Guzmán, ex Bandana, actualmente en la Orquesta Delio Valdez. Uno abocado al hard rock y la otra a la cumbia, cada uno rompiéndola en su estilo con excelentes voces y mucha gracia.