Toda su vida soñó con este momento. Por eso, cuando a Yamila Saud le llegó la posibilidad de probar suerte fronteras afuera, no lo dudó ni un segundo. "Me voy por tiempo indefinido, no vuelvo a la Argentina salvo por algún proyecto en particular. Voy a enfocar mi vida afuera, a consolidar mi carrera allá, a tener una carrera más internacional, es un desafío más grande", contó la joven actriz en diálogo con Teleshow.