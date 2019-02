A diferencia de otros cumpleaños de Mirtha, en esta ocasión no fue ningún político al festejo. Vale recordar que cuando celebró sus 90 años, fue hasta el mismísimo presidente Mauricio Macri con su esposa, Juliana Awada, y la gobernadora María Eugenia Vidal. En esta oportunidad no hubo referentes. No se sabe si porque no hubo invitación o si tal vez le fallaron a la diva de los almuerzos. De todas maneras, en un año de elecciones el dato llamó mucho la atención de los presentes.