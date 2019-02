"Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar, es una relación ajena, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás imaginé algo así", aseguró en aquella oportunidad en Los Ángeles de la Mañana.