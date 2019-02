La prueba de ese rol indicado la tuvo el mismo aire del regreso a la conducción de su ciclo ayer por la tarde inaugurando la séptima temporada en El Trece. Además de traccionar la fuerza del buen rating que obtuvo por la expectativa de su sola presencia, y un panel renovado, la gran venta del lanzamiento era una entrevista con el Puma Rodríguez sobre la situación en Venezuela y su reciente operación. La técnica de la conexión web falló, y la nota se truncó al aire. "Voy a resistir un archivo, juro que no hago más la inauguración de una temporada con un móvil", se permitió reír pese al mal momento Mariana, haciéndose cargo de salvar el bache con el sólido panel: He ahí el oficio que le permite capear tormentas televisivas como esa. En esta tele donde nadie marca la diferencia, volver y dar pelea no es para cualquiera. Mariana puso el cuerpo, la cara, y demostró que la gente la sigue comprando, sigue fidelizada, da batalla. Detrás, su historia la avala. Repasemos.