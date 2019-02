Uno de los temas de la semana es la decisión de Rocío Oliva de exigir una suerte de indemnización o resarcimiento económico -no se trata exactamente de un división de bienes- a Diego Maradona por los años que estuvieron juntos. Hay versiones cruzadas en este sentido: se habla de seis millones de dólares, dos propiedades y una eventual demanda judicial, que no ha sido confirmada. Los nombres de Ana Rosenfeld y Fernando Burlando suenan para representar a la ex novia del astro futbolístico.