Me he topado con gente verdaderamente fanática que me agradece un montón. De hecho, cuando lo estaba haciendo, llegó un hombre a decirme que es fanático, me mostró sus tatuajes y me empezó a dar besos y abrazos. Me agradeció por sentir alegría en su corazón. Cosas de ese tipo me han pasado por doquier. He llegado del trabajo y hay gente sacando fotos al mural, me abrazan y me agradecen. El cariño que recibo es algo increíble, no puedo dimensionarlo y es algo que me tiene muy contenta.