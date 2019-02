Hay que decir que la pareja amorosa será entre La China Suárez y Gonzalo Heredia, y no así entre ella y su pareja en la vida real, Benjamín Vicuña, que interpretará a su hermano y será el principal villano de la historia. Ambos prefirieron no hacer pareja romántica en la tira, y el chileno será un malo malísimo, capaz de las peores atrocidades, como lo fue -cuando recién vino a trabajar en la Argentina- en Don Juan y su bella dama junto a Joaquín Furriel y Romina Gaetani. Desde entonces que no interpreta a un villano en una novela.