Al poco tiempo la pareja se separó y ella se convirtió en "famosa", a tal punto que fue una de las participantes de la edición 2016 del Bailando. Como tal, realizó producciones sensuales para revistas, dio notas hablando mal de su ex marido y hasta se consiguió un novio mediático: Lucas Velasco, ex de Silvina Escudero, quien fuera ex de Alé, ¿casualidad?