Transcurrido el primer mes de la temporada de verano ya podemos decir que viene bastante floja y, como diríamos en el barrio, medio pelusa. En materia de noticias mediáticas lo cierto es que no ha pasado demasiado en ningún rubro en Villa Carlos Paz. Por ahora no hubo romances de famosos trascendentes y, aún peor: no hubo romance alguno. En otras temporadas en la ciudad cordobesa nacieron historias de amor como la de Silvina Luna y el Polaco, la de Laurita Fernández y Fede Bal, así como la de Barbie Vélez y Gastón Soffirtti. Si nos remontamos a la historia más lejana, la relación de Carmen Barbieri y Santiago Bal nació en las sierras… Por lo tanto, la temporada y la ciudad nos deben el amorío 2019.