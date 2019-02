Por lo tanto ella irá con su novio, Nicolás Cabré, a la comedia El departamento, en Buenos Aires. Posiblemente lo haga junto a Lizy Tagliani y formen con un trío que promete. Carmen Barbieri vuelve a demostrar que es "la reina de la revista", la única vigente en la actualidad, y que junto a su ex marido, Santiago Bal, y su hijo Federico pueden aggiornar el género. Se destaca la dirección de Bal hijo y la "descose" Valeria Archimó, acaso la gran vedette en actividad de la Argentina. Se luce pese a sus limitaciones Sol Pérez, no tanto así Micaela Viciconte, que ha nacido para las peleas pero no para el escenario.