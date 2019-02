-Es cierto que en 2009 grabamos "Chicas Perdidas" con Manuel Moretti, de Estelares, aquella canción que dio nombre al primer disco. Pero luego me mudé, me vine a Córdoba, me instalé, tomé aire y con Facu Ávila empezamos a rearmar la banda y todo el concepto desde cero hace unos 7 años. Nos gusta tomar ese punto de partida.