Las 10 series imperdibles que se estrenan en febrero

–The umbrella academy (primera temporada): en 1989, cuarenta y tres niños nacieron de madres solteras sin ninguna conexión entre ellas. Siete de los niños fueron adoptados por Reginald Hargreeves, un magnate que puso en marcha The Umbrella Academy para preparar a sus "hijos" con un fin: salvar el mundo. Pero durante la etapa adolescente, los conflictos familiares acabaron por dividir al equipo. Más tarde, los seis miembros supervivientes se reúnen por la muerte de Hargreeves y trabajarán para resolver el misterio de su muerte y otras cuestiones, como la amenaza del apocalipsis. Es una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way.