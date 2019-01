—Parece que me hubieras leído la mente. Entré recién y había un señor en la puerta durmiendo. Qué diferencia, ¿no? Yo entrando a un teatro lleno a hacer lo que me gusta, tener mi techo, mi plato de comida, venir recién de estar tomando un mate con mi hermana, con mi mujer, con un amigo, mi sobrina, y este tipo está acá. No sé qué historia tiene, no sé qué familia tiene, pero está durmiendo en la puerta del teatro donde hoy van a entrar 950 personas. ¿Por qué? Es inexplicable. No es nuevo. Si te digo que es nuevo te estaría mintiendo, lo he visto siempre. No me animaría a hablar de estadísticas porque no entiendo mucho de política, pero sí trato de querer un país mejor, siempre. Y veo que esto sigue pasando. Y si me preguntás a mí si veo salida, no lo sé, lo veo difícil… Creo que todos queremos lo mismo, queremos una Argentina mejor, sí, pero hasta que no veamos un cambio realmente grande y empecemos a ver que todo el mundo está mejor, no nos vamos a sentir bien. Yo por lo menos lo sufro y sé que a todos nos pasa, no sé qué más se puede hacer. Me gusta ayudar, ayudo mucho, en silencio. Trato de que a ese tipo que estaba hoy le llegue todas las veces que pueda un plato de comida. Hasta hemos tratado, y también está bueno decir esto, de ayudar a mucha gente a salir de la calle y a veces no quieren, porque hay que entender que tienen una historia por ahí… "No, refugio no. Yo estoy bien acá, ¿por qué me vienen a buscar?". Yo he visto que lo han venido a buscar.