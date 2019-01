"Al día siguiente me desperté y tenía comida. Mi amiga me llamó para decirme todo lo que me estaba perdiendo por haberme ido de su departamento, dónde me trataban como a una mucama y me humillaban. Y yo estaba en una casa mucho mejor, dónde no me dejaron limpiar nada. Entonces fuimos a comprar ropa con el chico y un amigo. Ellos me dijeron que eligiera lo que yo quería, que me iban a pagar todo. Pero, cuando miré los precios, me di cuenta de que era muy caro para mí. Y, como yo no iba a permitir que otro pagara mis cosas, no me compré nada. Pero lo acompañé al otro hombre a todos sus negocios y ayudé a sus empleados con la limpieza. Así que, cuando el muchacho que me había alojado se enteró, me dijo: 'A partir de ahora, no sólo lo tenés a Dios: también me tenés a mí y yo te voy a ayudar en lo que sea'".