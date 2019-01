—Ni la veo, ni no la veo. Hay que construir la unidad y un proyecto. Quien sea candidato no es lo más relevante como la gente cree, lo más importante es que la oposición se una con un proyecto y que ese proyecto tenga un candidato que represente a esa unidad de distintos sectores, y que pueda tener chance de ganar la elección en 2019. Necesitamos realmente parar esta caída porque los argentinos la están pasando mal. Hay que dejar de ser egoístas y vanidosos en la política y ver cómo nos juntamos, qué es lo que más conviene, cada dirigente en el lugar que más conviene que esté, si conviene o no que Cristina sea candidata, qué es lo mejor para poder frenar esta ola de despidos y de dinero que no alcanza, y vivimos en el mismo país, no hay quien no se queje. No hay quien no la esté pasando mal. No la estarán pasando mal algunos sectores, los bancos, por ahí los sojeros, la gente que vive de la deuda financiera, pero el 80 % de los argentinos está preocupado, no la está pasando bien. El alza de los servicios es una cosa incomprensible. Yo estoy preocupado por mí, no me alcanza para pagar todo eso.