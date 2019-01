Además Telefe lanzará el clásico de juegos Minuto para ganar apostando a la imagen que nunca se desgasta, la de Marley, el único conductor que hace entre dos y tres ciclos distintos a lo largo del año en esa pantalla. Esta vez con los juegos de destreza que ya fueron probados con éxito, junto a Noelia Marzol. Y en el cierre de la noche una lata, por fin no una turca, sino una brasileña de la Red Globo que se llama Verdades secretas y arrasó en su país. No siempre alcanza. Las brasileñas son una timba en la tele argentina. Pueden ser un suceso como Avenida Brasil o no pasar nada de nada con ellas. Cuando eso sucede las sacan del aire o las mandan al fin de semana.