Ahora retornan a la Argentina -¡y al Lolla!- con su flamante y muy esperado álbum, el cual titularon Trench. El disco ya tiene varios singles muy exitosos que nuevamente encabezan todos los rankings y plataformas de streaming. Seguramente, el público de Lollapalooza Argentina podrá disfrutar de temas como Nico and the Niners, Jumpsuit, Levitate y My Blood, entre muchos otros.