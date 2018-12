Porque Pampita y Pico Mónaco son raros con el tema de la exposición mediática. Cuando les conviene bajan el perfil, no responden, dicen que no quieren mostrar nada, ni aclarar nada. OK. Ahora parece que les conviene, porque posan juntos para la foto que confirma la reconciliación. Seguirles el tren es una tarea titánica y así no hay guardia periodística que resista.