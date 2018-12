—José, ¿te gusta sacarle fotos? Cicala: —Sí obvio, me encanta. Hemos hecho millones de fotos. Y ahora me gusta filmarla (risas). —Grisela, ¿algo te costó más en este recorrido solo por el hecho de ser mujer? —Siempre, pero siempre… Los hombres tienen más poder. Y me parece que siempre cuesta un poquito más. Pero en ese sentido, yo no me siento ni hombre ni mujer, me siento una persona: voy como persona y la lucho como persona. Hacer la división ya te pone en ese lugar. Trato de ir: voy, voy… —Y vos, José, en el recorrido que tantos artistas hombres y mujeres han pasado por acá, ¿viste cosas que te llamaron la atención? —Realmente vivo en una burbuja. Inclusive cuando hablamos de cosas más allá, a veces la gente dice: "Huy, en ese mundo debés cruzarte con un montón de cosas terribles, la droga y este tipo de cosas". Y yo, sinceramente, nunca en mi vida vi cocaína. Y lo digo con toda la franqueza del mundo. Griselda: —Cuando cuento cómo vivimos y cosas así, me miran como diciendo: "Y ese, con los pelos así, de colores, ¿me vas a decir que no se droga?". Cicala: —Partiendo de eso, ¿no? De que de repente acá entrás y ves carteles que dicen "Prohibido fumar", es como que manejamos determinados códigos que quizás te ponen en otro lugar. Realmente no te puedo decir… Suelo no ver, suelo estar en mi mundo, en mi mundo infantil o mi mundo de los juguetes. Un poco lo que van a ver reflejado en esta película, definitivamente, es eso. Griselda: —Igual creo que el mundo ya cambió, aunque está en el proceso y no nos estamos dando cuenta, ya cambió un montón. Me acuerdo cuando recién empecé que estuve en el reality y era todo mucho más machista: me destrozaban porque era pechugona, y muchas veces son las mismas mujeres las que destrozan a otra mujer. —¿En algún momento te afectó o siempre estuviste muy segura y bien plantada? —No, al principio me dolía porque no entendía por qué personas que no me conocían decían cosas… Me enojaba como una estúpida, yo sola. Después lo entendí. Es así, se juegan esas fichas así. —Esperamos la película para mediados del 2019. ¿Vas a seguir escribiendo? Griselda: —Y… me parece que sí. —Ella va a seguir escribiendo; vos, ¿la vas a seguir dirigiendo? Cicala: —Sí, obvio. De hecho ayer estuvimos tirando un par de ideas. Griselda: —Ya tengo trabajo para enero (risas). ENTREVISTA COMPLETA