Maradona aún no vio a Dalma, pero su entorno cree que ese encuentro se producirá en pocos días. Cabe recordar que el ex futbolista no pudo ver a su hija mayor con la pancita de embarazada y todo lo que eso representa. El que tampoco vio a su papá fue Diego Fernando, aunque Verónica Ojeda sigue expectante para ver si se produce la ansiada visita. El pequeño que cumplirá seis años en pocas semanas, no ve a su padre desde hace dos años.