"Ven a mí" no es sólo una de las canciones más asombrosas, junto a la voz de su hijo, el también cantante lírico Matteo Bocelli, si no que pertenece a la banda de sonido de El cascanueces y los cuatro reinos, de Disney. Por su parte, "If Only", su tercer single contiene un featuring con la fantástica Dua Lipa.