¿Cómo hace con todo? "Me organizo bien. En mi cartera siempre tengo guardada mi agenda y si no puedo llevarla conmigo, uso el calendario del celular para no olvidarme de nada. Además arranco el día con un buen desayuno en familia. ¡No puede faltar el expreso con crema antes de llevar a Nicole al colegio! Pero creo que lo más importante para ser una mujer multitasking es no ponerse trabas. Si tenés que dedicarte todas las horas del día a eso que te hace feliz, que te llena de ilusión y que te hace soñar como nada, ¡hacelo! Al final del día, a pesar del cansancio, sabrás que estás haciendo lo correcto y eso te dará la energía para despertar por la mañana recargada y con ganas de más", concluyó.