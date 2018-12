Con respecto a posibles escraches contra el actor a raíz de esta denuncia, Alconada no se mostró a favor de los mismos. "Yo no soy partidaria ni de los escraches ni de los vacíos en general, porque me parece aparte que es una herramienta peligrosa. Me parece que la presunción de inocencia tiene que ser para todos los casos", afirmó.