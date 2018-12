Con hits como 'Regresa a Mi' (Unbreak My Heart), 'The Time Of Our Lives' (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup), 'I Believe In You' (Je crois en toi) a dueto con Celine Dion, o ya en su último disco 'Hola' (Hello), versión del éxito mundial de la cantante Adele, han conseguido ser una de las bandas de música con más ventas en el mundo.