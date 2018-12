View this post on Instagram

Cuando llegas de la joda con tus amigxs 😱 Etiqueta a tus amigxs 👇🏻👇🏻 Si quieren ver a mi y a mis personajes en vivo: 🔹28/09 BANFIELD 🔹29/09 CABA 🔹30/09 VALENTIN ALSINA 🔹5/10 SAN JUSTO 🔹6/10 PALOMAR 🔹7/10 MERLO 🔹13/10 MONTEVIDEO 🔹19/10 CAMPANA 🔹20/10 LUJAN 🔹28/10 MORON 🔹03/11 CORDOBA Link en bio 🤗