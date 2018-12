La presencia de Sam Smith (con una de las voces más virtuosas de la actualidad) también esperanza al público; será el debut en la Argentina del cantante y compositor británico de 25 años. Y sus compatriotas de The 1975, quienes presentarán los temas de su nuevo disco, A Brief Inquiry Into Online Relationships. También de Europa —más precisamente desde Holanda— arribara DJ Tiësto con su increíble set.