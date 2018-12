Los otros participantes de la jornada apertura del Lollapalooza Argentina serán Bring Me He Horizon, Rosalía, ZHU, Portugal. The Man, Rüfüs Du Sol, RL Grime, Khea, Valentino Khan, Kamasi Washington, Alex Anwandter, Wos, Escalandrum, Seven Kayne, Parcels, Bhavi, The Fever 333, Hippie Sabotage, JetLag, Dak1llah, Omar Varela & Mykka, Conociendo Rusia, La Grande, Julio Victoria, Telescopios y 1915.