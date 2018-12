—La propuesta me llegó cuando yo estaba en Europa, adónde había viajado por trabajo para presentar una serie. Me acuerdo que andaba en Italia cuando me llamó Pablo, uno de sus asistentes, y me dijo que existía la posibilidad de hacer la obra en Mardel y que, cómo no sabían si iban a contar con Nico, querían saber si yo estaba interesado en hacer su papel.